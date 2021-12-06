Минск запретил ввоз ряда товаров из стран, применяющих санкции против Белоруссии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минск ввел запрет на ввоз ряда товаров из стран, применяющих антибелорусские санкции, заявили в МИД Белоруссии в понедельник.

"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Белоруссии и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство республики Белоруссия приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Коме того, Минск расширил списки лиц, чей въезд нежелателен из-за дискриминации белорусских властей. "Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", - сказано в заявлении.