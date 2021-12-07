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Трамп назвал предстоящий разговор Байдена и Путина "нечестным матчем" для США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп не испытывает оптимизма в отношении предстоящего разговора между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Как заявил Трамп в эфире Newsmax, это будет "нечестный матч" для Соединенных Штатов.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

"Это нечестный матч для нашей страны. (...) Это не тот матч, который даже следует допускать. Это все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды", - заявил он.

По его словам, такое стало возможным, поскольку президентские выборы в США "были сфальсифицированы". Трамп добавил, что у него с Путиным "никогда не было никаких проблем".

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я, им не нравится Путин - мы с ним очень хорошо ладили. Но я был тем, кто остановил газопровод ("Северный поток 2" - ИФ). Я ввел санкции и остановил газопровод, идущий по всей Европе", - сказал бывший президент США.

Путин и Байден во вторник вечером проведут переговоры в режиме видеоконференции, впервые используя для этого закрытую линию связи. Ожидается, что одной из главных тем разговора станет ситуация у границ Украины.

США Россия Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден

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