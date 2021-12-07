Трамп назвал предстоящий разговор Байдена и Путина "нечестным матчем" для США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп не испытывает оптимизма в отношении предстоящего разговора между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Как заявил Трамп в эфире Newsmax, это будет "нечестный матч" для Соединенных Штатов.

"Это нечестный матч для нашей страны. (...) Это не тот матч, который даже следует допускать. Это все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды", - заявил он.

По его словам, такое стало возможным, поскольку президентские выборы в США "были сфальсифицированы". Трамп добавил, что у него с Путиным "никогда не было никаких проблем".

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я, им не нравится Путин - мы с ним очень хорошо ладили. Но я был тем, кто остановил газопровод ("Северный поток 2" - ИФ). Я ввел санкции и остановил газопровод, идущий по всей Европе", - сказал бывший президент США.

Путин и Байден во вторник вечером проведут переговоры в режиме видеоконференции, впервые используя для этого закрытую линию связи. Ожидается, что одной из главных тем разговора станет ситуация у границ Украины.