Путин обсудит с Байденом во вторник инициативу о гарантиях безопасности

По словам Пескова, ожидается продолжительная беседа по телефону, в эфире покажут только первые кадры

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Инициатива президента РФ Владимира Путина по выработке взаимных гарантий безопасности для России и стран НАТО будет обсуждаться в ходе его телефонного разговора во вторник с президентом США Джо Байденом, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Он отметил, что Россия, настаивая на предоставлении Западом гарантий ее безопасности, со своей стороны готова взять аналогичные обязательства.

"Гарантии безопасности не могут быть односторонними, это очевидно. Они бывают только в обе стороны", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия со своей стороны также предоставить гарантии безопасности западным странам.

Песков отметил, что "именно президент Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений".

По его словам, видеовстреча президентов России и США ожидается во вторник после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной по времени.

Он отметил, что в эфире будут показаны первые кадры общения президентов. "Конечно, все общение будет производится в закрытом режиме", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России заявил, что это будет разговор непосредственно двух президентов. "Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, Путин перед такими серьезными переговорами всегда общается с профильными министрами и руководителями ведомств. "Все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России", - добавил он.