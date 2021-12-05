Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек погибли в Индонезии, где на острове Ява активизировался вулкан Семеру.
Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные власти, не менее 57 человек получили ранения. У многих серьезные ожоги.
СМИ публикуют кадры бегущих людей на фоне облаков вулканического пепла. Целые деревни оказались погребены под слоем пепла и вулканической пыли. Ее концентрация настолько велика, что в некоторых районах пыль полностью блокировала солнечные лучи и на улицах потемнело.
По последним данным, эвакуировано около 900 человек. В опасной зоне оказалось около 11 деревень.
Спасательные операции затрудняют едкий дым, отсутствие электричества и тропические дожди, которые превратили осевший пепел в грязь.
Вулкан Семеру уже извергался в январе этого года.
Bismillah. Stay safe, kawan-kawan di Semeru dan sekitar pic.twitter.com/PlG8BXDwxN— Fiersa Besari (@FiersaBesari) December 4, 2021