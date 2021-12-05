Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Об этом пишет Axios.
Также сообщается о том, что 41 человек получил ожоги, по меньшей мере 10 человек оказались заблокированы в зданиях из-за пепла и дыма.
16.50— jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021
BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u
Вулканическая пыль и пепел поднимались на высоту свыше 12 км. Очевидцы сообщали о том, что в некоторых районах из-за этого не было видно солнца.
Ранее власти указывали, что данных о пострадавших не было.