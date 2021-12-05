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Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии
Архивное фото.
Фото: Patrick Field/Eye Ubiquitous/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Об этом пишет Axios.

Также сообщается о том, что 41 человек получил ожоги, по меньшей мере 10 человек оказались заблокированы в зданиях из-за пепла и дыма.

Вулканическая пыль и пепел поднимались на высоту свыше 12 км. Очевидцы сообщали о том, что в некоторых районах из-за этого не было видно солнца.

Ранее власти указывали, что данных о пострадавших не было.

Последствия извержения вулкана в Индонезии

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Индонезия Ява Семеру

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