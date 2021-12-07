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В ВОЗ сочли преждевременным давать рекомендации по борьбе с "омикроном"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения пока не сформировали каких-либо определенных рекомендаций по сдерживанию распространения штамма COVID-19 "омикрон", необходимо больше времени для его изучения, заявил директор европейского бюро ВОЗ, доктор Ханс Клюге.

"Нам нужно немного больше времени. Слишком рано давать какие-либо определенные рекомендации в связи с распространением штамма "омикрон"", - сказал Клюге на брифинге во вторник.

Он добавил, что ВОЗ пока располагает лишь предварительной и изменчивой информацией в отношении эффективности существующих мер против "омикрона". Это касается и вакцин, и методов диагностики, и терапии.

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При этом Клюге подчеркнул, что в европейском регионе по-прежнему преобладает распространение штамма "дельта", и способы борьбы с коронавирусом остаются прежними.

"То, что мы делаем в рамках борьбы с вариантом "дельта", пойдет нам на пользу в случае, если "омикрон" станет более доминирующим", - подчеркнул Клюге.

По его словам, среди основных усилий по сдерживанию распространения COVID-19 - повышение показателей вакцинации, получение бустерных доз вакцин, ношение масок.

Кроме того, Клюге назвал "крайней мерой" введение обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, такая мера "применима только в случае, когда исчерпаны практически все возможные варианты по повышению уровней вакцинации".

Ранее ВОЗ опубликовала доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки.

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Ханс Клюге ВОЗ Европа Коронавирус

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