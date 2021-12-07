Эксперты сочли вакцинацию единственным ответом на появление "омикрона" в России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты заявляют, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" распространится в России в ближайшие недели, а единственным способом не допустить всплеска заболеваемости является вакцинация и соблюдение введенных антиковидных мер.

"Скорее всего, он распространится, если мы уже знаем, что у него способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена, чем у предыдущих штаммов. А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции", - сообщил главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов в программе "Док Ток" на Первом канале.

"Поэтому у нас есть вполне шанс определенный иммунитет поддерживать, и это позволит изменить эпидситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, прервут ли новогодние выходные цепочку распространения вируса или способствуют росту заболеваемости.

С ним согласился главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров. "Ни в коем случае нельзя расслабляться, надеемся на то, что вирус будет этот полегче, даже если заболеваемость пойдет наверх, но все-таки не в тяжелых формах, и не будет уж такой страшной нагрузки на медицинскую службу. Но это не должно повлиять на приверженность к вакцинации и соблюдению всех норм поведения: ношения масок и всего остального. Расслабляться рано, потому что впереди не самые лучшие времена", - сказал ученый.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов привел в пример Японию, где "достаточно простые меры, в том числе ношение масок, позволило сократить летальность (от COVID-19 - ИФ) практически до нуля". "Поэтому вакцинация и маски, - и мы сможем обойтись даже без новых локдаунов", - сказал эксперт Роспотребнадзора.

По мнению профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главного научного сотрудника лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анчи Барановой, если все последующие рейсы из ЮАР и сопредельных государств в РФ будут так же, как сейчас, проверяться, а их пассажиры изолироваться, то "ситуация (с распространением штамма "омикрон" - ИФ) задержится по сравнению с ситуацией в США и Европе на две-три недели".

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что "вакцина - это единственный способ защититься, поэтому, конечно, защищаться надо". По его мнению, "вирус не остановить", поэтому новый штамм "омикрон" будет распространяться. "Да, у нас есть какая-то фора в две-три-четыре недели по сравнению с другими странами, но нужно понимать, что его распространение неизбежно", - заключил он.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил об обнаружении штамма "омикрон" у двух граждан, вернувшихся из ЮАР, у которых был подтвержден коронавирус. Всего ПЦР-тестирование выявило уже десять зараженных COVID-19 среди помещенных в обсерваторы россиян, вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был впервые выявлен в ЮАР и уже появился во многих странах Европы и в трети штатов США. Специалисты считают, что большое количество мутаций могло сделать этот штамм более заразным, в том числе для переболевших и вакцинированных.