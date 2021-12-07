Путин счел преждевременными страхи из-за "омикрона"

Говорят, он не такой вредный, отметил президент

Президент России Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Страхи по поводу нового штамма коронавируса "омикрон" оказались преждевременными, заявил на совещании по экономике президент Владимир Путин.

"Говорят, он не такой вредный. Некоторые специалисты называют его даже живой вакцинацией. Не будем забегать вперед. Во всяком случае отскок некоторый на рынках произошел. Страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма", - отметил он.

Президент попросил правительство "проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов".

"Важно закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы. Решать эту задачу придется в непростых условиях эпидемии, распространения нового штамма коронавируса", - отметил он. Он поручил чиновникам исходить из-того, что известны все подводные камни с точки зрения влияния пандемии на экономику.

"Я жду доклада на эту тему в самое ближайшее время", - добавил глава государства.

О выявлении нового штамма коронавируса, с повышенным числом мутаций, власти ЮАР сообщили в конце ноября. 30 ноября Путин дал правительству неделю на подготовку обновленного плана действий в связи с появлением этого штамма. Он поручил наладить постоянный контроль за распространением инфекции и создать барьеры на ее пути, повысить эффективность тестов и вакцин, и напомнил о важности поддержания возобновления развития экономики.