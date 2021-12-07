Глава ЕК пообещала ужесточить антироссийские санкции в случае угрозы Украине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз усилит действующие санкции против России и введет новые, если Россия будет угрожать Украине в военном плане, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Какими могут быть новые санкции, она не уточнила.

"Европейский союз надлежащим образом отреагирует на любую дальнейшую агрессию, включая нарушения международного права и любые другие злонамеренные действия, предпринятые против нас или наших соседей, включая Украину", - предупредила она на конференции послов ЕС.

Фон дер Ляйен заверила Киев в "полной и непоколебимой поддержке" со стороны Евросоюза перед лицом "агрессии России", которую она связала с российским "военным передвижением и массированным наращиванием военной мощи вдоль украинской границы".

По ее словам, "агрессивные действия России продолжают дестабилизировать безопасность в Европе".

6 декабря Financial Times сообщила, что Соединенным Штатам, в том числе с помощью разведданных, удалось убедить европейские страны в том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину,