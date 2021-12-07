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CNN сообщил о подготовке планов эвакуации граждан США с Украины

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В администрации президента США Джо Байдена готовят варианты для эвакуации американских граждан с Украины на случай начала войны, сообщает CNN со ссылкой на шесть источников.

По их словам, планированием занимаются в Пентагоне, а затем представители администрации информируют конгрессменов о ходе подготовки. Рассматриваются сценарии от эвакуации небольшого числа госслужащих США, не выполняющих жизненно важных функций, массовой эвакуации.

На недавнем брифинге в Сенате замгоссекретаря Виктория Нуланд признала, что возможности США предотвратить вторжение весьма ограничены.

CNN отмечает, что эти "обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью" и что эти дискуссии свидетельствуют, насколько серьезно администрация относится к сценарию со вторжением.

Сколько американцев сейчас находится на Украине, CNN неизвестно.

США Украина Госдепартамент Конгресс. Пентагон

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