FT сообщила, что США убедили Европу в подготовке РФ к вторжению на Украину

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам, благодаря активному воздействию на европейских союзников и путем предоставления им разведывательной информации, удалось убедить европейские страны в том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, сообщила газета Financial Times.

"Недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными(...), помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину", - говорится в статье газеты.

Это стимулировало Европу на "поддержку идеи необходимости серьезных санкционных угроз для сдерживания Кремля", отмечает издание.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки, сообщило, что "российское вторжение на Украину" может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ. Как сообщил агентству сотрудник администрации на условиях анонимности, данные о таких сроках "были получены разведслужбами США", причем "половина российского персонала уже развернута в вблизи границы с Украиной". Он добавил, что "планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием".

Financial Times отмечает, что отчеты американской разведки были переданы членам НАТО и Евросоюзу по дипломатическим каналам. Количество материалов и деталей, которыми поделились другие 29 союзников по НАТО, было оценено одним из источников из числа официальных лиц как "всеобъемлющее". Уровень и полнота обмена разведданными были вызваны "первоначальным нежеланием некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как заслуживающие доверия", о чем заявили четыре чиновника, говорится в публикации.