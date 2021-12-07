Bloomberg назвал условие для требования США к ФРГ остановить "Северный поток 2"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США будет добиваться от Берлина остановки "Северного потока 2", если Россия нападет на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленные Белым домом планы и на информированные источники.

По сведениям агентства, Вашингтон пока будет добиваться от новых властей Германии обещания, что они остановят газопровод в случае подобного развития событий.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария в отношении Украины. В Белом доме указывали, что речь идет о серии шагов, которые ударят по российской экономике. СМИ сообщали, что обсуждается возможность санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, запрета конвертации рубля, санкций в отношении российского госдолга, ограничений в отношении лиц из окружения президента России и вплоть до отключения России от системы SWIFT.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц вступит в должность 8 декабря.