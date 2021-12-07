В Кремле рассчитывают на "продолжительный" разговор президентов России и США

Недавние заявления Вашингтона о возможных новых санкциях на настрой Путина не повлияли, сказал Песков

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле предполагают, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет 7 декабря позднее, будет достаточно продолжительным. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он напомнил, что беседа начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет в формате видеоконференции.

"Можно предположить, мы уже неоднократно об этом вчера говорили, что будет достаточно продолжительное общение", - сказал он. Ранее Песков говорил, что точного тайминга у этих переговоров нет.

Он отметил, что "общение президентов само по себе хорошо", но добавил, что не следует ждать от этой беседы "никаких прорывов".

"Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает. Она экстраординарная. Конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, в каком случае российско-американский саммит можно будет считать успешным.

По его словам, недавние заявления американской стороны о возможном введении новых санкций в отношении России не повлияли на настрой Путина в преддверие переговоров.

"Огромное количество уток публикуется в СМИ, вбросов, так далее и тому подобного. Мы видим, что напряженность возрастает в риторике. Президенты никогда не говорят, исходя из эмоционального настроя. Они говорят всегда де-факто исходя из своих национальных интересов", - заявил Песков.

Ожидается, что одной из главных тем разговора двух лидеров станет ситуация у границ Украины. Песков ранее предлагал не ждать, что российская сторона предложит США присоединиться к "нормандскому формату". О готовности Вашингтона посредничать в урегулировании в Донбассе ранее говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.



В преддверии переговоров двух президентов американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне обсуждают возможные санкции, которые последуют, если Россия решит напасть на Украину. "Ядерной опцией" в этом случае называлось отключение России от системы SWIFT.