США будут ожидать остановку "Северного потока-2" в случае вторжения РФ на Украину

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон ожидает остановки "Северного потока-2" в случае, если Россия совершит вторжение на Украину, заявила во вторник замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

"Я думаю, что если президент Путин вторгнется на Украину, то мы ожидаем, что газопровод будет остановлен", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях.

Россия способна, если захочет, стянуть к Украине в два раза больше сил, чем сделала это минувшей весной, указала Нуланд.

"Если полностью мобилизовать те силы, которые для этого планируется использовать, то военная группировка будет в два раза больше, чем прошлой весной. В частности, речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах, иными словам, о примерно половине сухопутных сил России, базирующихся к западу от Урала", - говорится в заявлении Нуланд, переданном комитету сената США по иностранным делам.

Нуланд добавила, что по оценке США, Россия "разместила почти 100 тысяч военных близ северных, восточных, и южных границ Украины".

Эти силы, по мнению замгоссекретаря, "продолжают готовиться к решительным действиям на Украине, если получат соответствующий приказ. Потенциально это возможно в начале 2022 года".

Нуланд указала, что Вашингтон прорабатывает вариант, предусматривающий полную финансовую изоляцию России от мировой финансовой системы, в случае вторжения РФ на Украину.

"Мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли", - сказала Нуланд.

"Рассматриваются все возможные варианты", - добавила она.

Нуланд также выразила уверенность в том, что партнеры США в Европе, в частности ФРГ, поддержат Вашингтон в вопросе санкций против "Северного потока 2".

"Я думаю, что они точно будут делать это", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос, считает ли она, что европейские партнеры США, включая тех, кто выступал в поддержку проекта газопровода, сочтут возможное вторжение России на Украину настолько серьезной проблемой безопасности, что пересмотрят свою позицию и будут готовы работать с США над остановкой сертификации "Северного-потока 2" и над его остановкой в принципе.

Газопровод "Северный поток 2" на данный момент вполне можно использовать, чтобы оказывать давление на Россию по теме Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Сейчас газопровод не работает, газ по нему не поставляют. Поэтому газопровод (в нынешнем состоянии - ИФ) не может использоваться Россией для оказания давления. Напротив, Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, не следует идти на риск и вторгаться на Украину", - сказал он во вторник на брифинге в Белом доме.

В сенате США продолжается активное обсуждение проекта оборонного бюджета страны. Проект документа на 2022 финансовый год в его нынешнем виде не содержит предложения о санкциях против газопровода "Северный поток 2", на котором настаивают сенаторы-республиканцы.

Поправку, предусматривающую санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, предложили сенаторы-республиканцы Джим Риш и Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream - 2 AG. Кроме того, их предложение предусматривало санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

Демократы в конгрессе изначально выступали за более жесткие санкции против "Северного потока 2", однако после прихода к власти в США Джо Байдена - изменили позицию.

Республиканцы в сенате считают, что нынешняя администрация США вводит недостаточно сильные ограничительные меры против "Северного потока 2". В годы президентства Дональда Трампа демократы в сенате тоже выступали за жесткие санкции, однако теперь под влиянием Белого дома изменили свою позицию.

Ранее президент США Джо Байден в беседе по видеосвязи проинформировал президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты и их европейские союзники глубоко озабочены в связи со стягиванием российских войск к украинской границе.

Он четко дал понять, что США и их союзники ответят жесткими экономическими и прочими мерами на военную эскалацию, если таковая произойдет.