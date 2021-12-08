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Ракету "Союз-2" доставили на Байконур

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - На космодром Байконур доставлены ракета "Союз-2" и головной обтекатель для запуска космических аппаратов OneWeb, сообщается на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры в среду.

"Специалисты космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в госкорпорацию "Роскосмос") приняли железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя "Союз-2.1б" и головным обтекателем. Эшелон прибыл на железнодорожную станцию Тюратам", - говорится в сообщении.

По их данным, в монтажно-испытательный корпус площадки № 112 космодрома на хранение транспортирован контейнер с головным обтекателем, блоки ракеты-носителя доставлены в МИК площадки № 31 и выгружены на рабочее место.

"В соответствии с комплексным графиком проведения работ штатная подготовка ракеты-носителя начнется 9 декабря", - добавили в Центре.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb запланирован на конец декабря со стартового комплекса "Восток" площадки № 31 космодрома Байконур.

Союз-2" Байконур OneWeb

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