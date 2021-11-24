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Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц станет новым канцлером страны

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц станет новым канцлером страны
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Германии закончились переговоры о формировании нового коалиционного правительства. Как ожидается Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ сменит министр финансов Олаф Шольц. В эти минуты идет пресс-конференция, на которой объявляют результаты двухмесячных переговоров партий.

По информации агентства dpa, стороны (Социал-демократическая партия Германии во главе с Шольцем, "зеленые" и Свободная демократическая партия) договорились о министерских портфелях. Так СДПГ должна получить шесть постов в дополнение к канцлеру Олафу Шольцу, пять достанется "зеленым" и четыре - СвДП.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что пост главы МИД займет глава "зеленых" Анналена Бербок. Она может стать первой женщиной-министром иностранных дел Германии. Bloomberg напоминает, что кандидат на пост главы МИД является противницей проекта "Северный поток 2" и критикует Китай за нарушение прав человека.

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Германия Олаф Шольц

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