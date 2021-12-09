Путин и Байден согласны, что тему гарантий безопасности нужно обсуждать с другими странами

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласны, что тема гарантий безопасности в Европе должна обсуждаться не только между Москвой и Вашингтоном, но и с участием других стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг представителя Кремля попросили прокомментировать слова Байдена о том, что он обсудит итоги своих переговоров с Путиным с представителями других крупнейших стран НАТО.

"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО, во время телефонного разговора. С обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе, о тех, о которых шла речь, и с другими странами тоже", - сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что понимание четкой конфигурации и конкретных стран-участниц структуры, в рамках которой будут обсуждаться гарантии безопасности в Европе, появится в ближайшем будущем.

В ходе общения с журналистами его попросили рассказать о том, в каком формате будут вестись эти переговоры, каким будет состав этой структуры, и как она будет называться.

"Совершенно неважно. Суть не меняется от названия", - ответил Песков.

"Пока нет четкой конфигурации этой структуры, нет пока четкого понимания, кто именно будет задействован в переговорах, как - это все вопросы ближайшей перспективы для прояснения в ближайшем будущем", - добавил представитель Кремля.

У него поинтересовались, будет ли Россия выступать против наличия в этой структуре других членов НАТО кроме США.

"Мы не можем сказать потому, что просто нет понимания, как это все будет устроено", - ответил Песков.

Его также попросили прокомментировать слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что подобные переговоры могут вестись в рамках уже имеющегося механизма диалога о стратегической стабильности, в то время как Вашингтон выступает против такого подхода и ратует за отдельный формат.

"Я уже пояснил", - сказал Песков.

"Прошло только два дня после разговора, а вы уже хотите ответы на все вопросы", - добавил он.

У представителя Кремля спросили, считают ли в России положительным признаком тот факт, что Байден, судя по его последним действиям, не собирается медлить с организацией переговоров по гарантиям безопасности.

"Мы не хотели бы забегать вперед", - ответил он. По словам Пескова, пока российская сторона концентрируется на разработке "основных тезисов нашей концептуальной позиции, которая будет подготовлена и доведена до сведения американских коллег".