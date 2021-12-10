МИД скоро подготовит предложения к НАТО о гарантиях безопасности

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российский МИД пообещал в скором времени подготовить и выдвинуть комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности и неприближения НАТО к Росии в рамках подготовки к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности.

Ведомство отметило деградацию отношений между Россией и "коллективным Западом", обвинило НАТО в подталкивании Украины к агрессивным шагам, напомнило, что президент США Джо Байден 7 декабря выразил в беседе с президентом Владимиром Путиным готовность к "налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации".

В Москве настаивают на подготовке к определенному сроку "серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России". Эти гарантии должны быть построены на основе принципа равной и неделимой безопасности, говорится в пресс-релизе МИД.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"", - требует российская сторона.

МИД требует, чтобы была юридически закреплена договоренность о неразмещении ударных систем НАТО, угрожающих России, в странах, которые с Россией граничат.

Также Москва ждет реакции альянса на свои предложения по снижению напряженности в Европе. Среди этих предложений МИД назвал отвод районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО, согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах, возобновление регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.

Москва также призвала Вашингтон присоединиться к одностороннему российскому мораторию на развертывание наземных РСМД в Европе, согласовать и ввести необходимые меры по верификации выполнения обоюдных обязательств.

К дискуссиям о проблемах безопасности в Европе Москва предлагет подключить ОБСЕ, в которую входят все страны евроатлантического региона.

"Настоятельно призываем внимательно рассмотреть российские предложения и приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей, обеспечивающих справедливый и устойчивый баланс интересов на нашем общем пространстве", - заявили на Смоленской площади.