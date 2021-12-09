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Белки "омикрона" вырастят на МКС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - На Международной космической станции (МКС) вырастят кристаллы белков нового коронавирусного штамма "омикрон", сообщил соучредитель компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время, - это изучение структуры белков, к сожалению, хорошо известных уже в последние два года, - это S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. И, собственно, в России уже получены первые белки rbd и спайк-белка нового штамма "омикрон"", - сказал Хесуани в ходе Конгресса молодых ученых.

"Одна из целей и задач - это кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их критичной структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов", - добавил он.

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Ранее директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил "Интерфаксу", что центр изучает полученные клинические образцы с омикрон-штаммом коронавируса.

"Клинический образец с подтверждённым сиквенсом (последовательность генетического кода "омикрона") есть. (...) Полный комплекс занимает около двух месяцев", - сказал Максютов в четверг.

При этом он сказал, что клинический образец - "это еще не штамм омикрона", в вирус он "трансформируется минимум за две недели через посевы на культуру клеток". "Только после этого, когда мы его получили, охарактеризовали, определили его активность, тогда можно говорить, что у нас есть штамм", - добавил Максютов.

"Омикрон" в России

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. С 3 декабря коронавирус или признаки данного заболевания были диагностированы у 28 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать 14-дневный карантин.

коронавирус МКС

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