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Ученые выяснили, что "омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVID

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Штамм "омикрон" коронавируса может частично проходить сквозь защиту организма, которую дают как вакцины от COVID-19, так и естественный иммунитет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья.

"Похоже, что меньшая защита, вырабатываемая вакцинами против инфицирования и болезни, будет результатом (воздействия "омикрона" - ИФ)", - заявил профессор института Виллем Ханеком.

По мнению ученых, отмечает The Guardian, усилить защиту организма позволят дополнительные бустерные дозы вакцин.

"Важно следующее: большинство вакцинологов согласны с тем, что нынешние вакцины все еще защищают от серьезного течения болезни и смерти в свете заражения "омикроном". Поэтому крайне важно, чтобы вакцинированы были все", - отметил Ханеком.

Ученые исследовали способность клеток крови, взятых у 12 вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech человек, нейтрализовать действие вируса штамма "омикрон", а затем сравнили результаты с воздействием более ранних штаммов. В результате оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать угрозу вируса может сокращаться в 41 раз, однако полностью иммунную защиту вирус не преодолел. Так, люди, переболевшие COVID-19 и получившие две дозы вакцины, имели "сравнительно высокие уровни нейтрализации "омикрона".

Также предполагается, что T-лимфоциты, вместе с антителами защищающие организм от инфекции, смогут сильнее оберегать человека от штамма "омикрона" и помочь избежать тяжелого течения болезни.

The Guardian отмечает, что исследование является одним из первых в этом роде, и на него еще нет рецензий.

Между тем, команда исследователей в шведском Каролинском институте зафиксировала падение в среднем в семь раз способности антител защищать против варианта "омикрон" - в сравнении с изначальным штаммом. Однако при уменьшении иммунного ответа на вирус наблюдалась значительная вариативность - от нулевой до 25-кратной при сравнении с реакцией на исходный тип вируса.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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