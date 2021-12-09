В центре "Вектор" заявили, что на полное исследование "омикрона" уйдет два месяца

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора изучает полученные клинические образцы с "омикрон"-штаммом, на полное исследование нового варианта COVID-19 потребуется два месяца, сообщил "Интерфаксу" директор центра Ринат Максютов.

"Клинический образец с подтвержденным сиквенсом (последовательность генетического кода "омикрона") есть. (...) Полный комплекс занимает около двух месяцев", - сказал Максютов в четверг.

При этом он сказал, что клинический образец - "это еще не штамм "омикрона", в вирус он "трансформируется минимум за две недели через посевы на культуру клеток".

"Только после этого, когда мы его получили, охарактеризовали, определили его активность, тогда можно говорить, что у нас есть штамм", - добавил Максютов.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. С 3 декабря коронавирус или признаки данного заболевания были диагностированы у 28 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин.