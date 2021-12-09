Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В центре "Вектор" заявили, что на полное исследование "омикрона" уйдет два месяца

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора изучает полученные клинические образцы с "омикрон"-штаммом, на полное исследование нового варианта COVID-19 потребуется два месяца, сообщил "Интерфаксу" директор центра Ринат Максютов.

"Клинический образец с подтвержденным сиквенсом (последовательность генетического кода "омикрона") есть. (...) Полный комплекс занимает около двух месяцев", - сказал Максютов в четверг.

При этом он сказал, что клинический образец - "это еще не штамм "омикрона", в вирус он "трансформируется минимум за две недели через посевы на культуру клеток".

"Только после этого, когда мы его получили, охарактеризовали, определили его активность, тогда можно говорить, что у нас есть штамм", - добавил Максютов.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. С 3 декабря коронавирус или признаки данного заболевания были диагностированы у 28 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, все пребывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин.

Хроника коронавируса. Декабрь.

9
В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 09 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Ринат Максютов Вектор Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесли законопроект о передаче суду права признания иноагентом

Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail

Собственники ж/д оператора "СГ-Транс" стали владельцами Brunswick Rail

Август Мейер арестован до 7 февраля

Пандемия коронавируса

28 россиян, вернувшихся из Африки, госпитализированы с COVID или его симптомами

Августу Мейеру вменили мошенничество на 2,4 млрд рублей

Августу Мейеру вменили мошенничество на 2,4 млрд рублей

В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Греф спрогнозировал годовую прибыль Сбербанка на уровне 1,2 трлн рублей

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Baring Vostok вложил $13 млн в российскую Mindbox

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });