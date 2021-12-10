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Bloomberg сообщил о возмущении Восточной Европы планами Байдена по диалогу РФ-НАТО

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Союзники США по НАТО из Восточной Европы отрицательно отнеслись к решению американского президента Джо Байдена провести диалог с Россией по связанным с этим альянсом вопросам, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По словам дипломата из Восточной Европы, говорившего с агентством на условиях анонимности, власти одной из стран в регионе возмущены и требуют немедленно прояснить, что именно планирует Байден.

Другой дипломат уточнил, что на восточном фланге НАТО нервничают, поскольку в прошлом эти страны подчинялись СССР, а теперь они соседствуют с "агрессивной Россией". По словам источника, данные страны хотят знать, какие конкретно уступки и политические гарантии возможны по итогам консультаций с Россией, насколько может уменьшиться свобода действий НАТО и способность альянса к действиям.

Bloomberg указывает, что хотя Байден "старается показать, что придерживается жесткой линии в отношении российской агрессии", некоторые страны НАТО считают его готовность к диалогу с Россией дипломатической уступкой.

После переговоров президентов США и РФ Кремль сообщал, что Владимир Путин заявил своему американскому коллеге о серьезной заинтересованности России в твердых, юридически обязывающих гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток.

Байден заявлял, что рассчитывает, что к 10 декабря сообщить о дальнейших контактах США с Россией "на высоком уровне" с участием нескольких стран НАТО.

"Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c альянсом... Это позволит снизить напряженность на восточном фланге", - заявил американский президент.

Кроме того, Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России.

США Европа НАТО Джо Байден Владимир Путин

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