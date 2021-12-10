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Глава Пентагона заявил, что США не допустят создания Ираном ядерного оружия

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц на встрече в Вашингтоне обсудили иранскую ядерную проблему. Остин заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать усилия, направленные на то, чтобы Иран не смог создать ядерное оружие, сообщил Пентагон.

"Министр обороны Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем и подтвердил (...) решимость США не допустить получения Ираном ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Он также заявил о "приверженности США обеспечению безопасности Израиля и его качественному военному превосходству".

Стороны обсудили "общие проблемы, связанные с ядерными провокациями Ирана, поддержкой им терроризма и его ракетной программой", договорились продолжать тесное сотрудничество между двумя странами в сфере обороны "для поддержания целей региональной безопасности".

Остин отметил, что позиция президента США Джо Байдена по ближневосточному урегулированию основана на "создании двух государств".

По его словам, необходимо, "чтобы обе стороны воздерживались от односторонних шагов, которые усугубляют напряженность, в том числе в вопросе деятельности по урегулированию", добавил Пентагон.

США Израиль Иран Ллойд Остин Бени Ганц

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