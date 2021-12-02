В Израиле заявили, что нельзя исключать военное решение ядерной проблемы Ирана

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Военное решение ядерной проблемы Ирана является наименее предпочтительным вариантом действий, однако нельзя исключать его возможности, заявил глава Минобороны Израиля Бенни Ганц перед отъездом в США на переговоры с американскими властями.

"Военный вариант всегда должен быть на повестке дня. Конечно, это последнее, к чему мы хотим прибегнуть, но у нас нет права не готовиться к нему для себя", - приводит его слова издание The Jerusalem Post.

Он уточнил, что военный вариант действий следует рассмотреть, если соглашение с Ираном по ядерной проблеме достигнуто не будет. По словам Ганца, хорошая сделка с Тегераном будет предусматривать недопущение исследований, разработок и накопления Ираном обогащенных ядерных материалов, прекращение враждебной активности Ирана в регионе и его поддержки терроризма. Ганц выразил убежденность, что США поддержат Израиль, если тот атакует Иран, однако, уточнил Ганц, "Израиль не обязан координировать свою оборону с кем-либо". Однако министр отказался конкретизировать, что станет "красной линией" для Израиля, лишь отметив, что "будет момент, когда у региона и Израиля не будет выбора, кроме как действовать".

The Jerusalem Post напоминает, что поездка Ганца в США пройдет на фоне очередного раунда переговоров в Вене по восстановлению международного соглашения по иранской ядерной программе.