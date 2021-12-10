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Финляндия закупит у США 64 истребителя F-35A

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии объявило о закупке у американской корпорации Lockheed Martin 64 многоцелевых истребителей F-35A.

Министр обороны страны Антти Кайкконен объяснил, что эта закупка обеспечит оперативные возможности ВВС Финляндии до начала 2060-х годов. По его словам, обновление парка истребителей приведет также к реформе разведки Оборонительных сил и контроля над территорией страны, а также управления обороной.

Финны выбрали F-35А на тендере из пяти предложений. В конкурсе также участвовали французские Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, шведский Saab Gripen E/F и американский Boeing F/A-18 Super Hornet.

Истребители обойдутся Финляндии в 8,4 млрд евро. По словам Кайкконена, "соотношение качество-цена хорошее": каждый F-35 стоит не менее $120 млн и это самая крупная военная закупка Финляндии.

Первые F-35 прибудут в Финляндию в 2026 году.

Финляндия закупит также 200 крылатых ракет AGM-158 JASSM.

Конгресс США уже дал разрешение на экспорт ракет, которые станут основным оружием финских истребителей для поражения наземных целей.

В настоящее время у Финляндии 62 истребителя F/A-18 Hornet, срок использования которых истекает в 2030 году и их начнут списывать поэтапно с 2025 года.

Финляндия Минобороны США Lockheed Martin F-35 Антти Кайкконе

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