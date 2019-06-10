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В Финляндию впервые прилетят американские истребители

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Финляндию на предстоящие выходные впервые прилетят истребители США F-35, сообщила в понедельник газета Helsingin Sanomat.

Два самолета примут участие в авиационном шоу Turku Airshow в городе Турку, посвященном 100-летию Союза авиации Финляндии.

Одной из целей прилета является также демонстрация авиационной техники перед планируемой в Финляндии закупкой новых самолетов.

Решение о покупке истребителей будет принято в 2021 году. В настоящее время на вооружении ВВС страны 62 истребителя F/A-18 Hornet, срок эксплуатации которых завершается в 2030 году. Они будут поэтапно списываться с 2025 года.

F-35 компании Lockheed Martin может стать одним из вариантов закупаемой техники.

В настоящее время предложения участвовать в конкурсе на поставку прислали также французская Dassault Aviation (самолет Rafale), шведская Saab (JAS 39 Gripen E), компания США Boeing (F/A-18 Super Hornet), а также лондонский концерн BAE Systems, предлагающий британо-германо-итало-испанские истребители Eurofighter Typhoon.

Финляндия F-35

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