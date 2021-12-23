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Американский экспорт оружия снизился за год на 21%

Американский экспорт оружия снизился за год на 21%
Фото: Bilal Jawich/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Продажи США военной техники и оружия за рубеж в последнем финансовом году, который закончился 30 сентября, упали на 21% до $138 млрд, сообщил американский госдепартамент.

В предыдущем финансовом году оружейный экспорт США составил $175 млрд.

Как отмечают наблюдатели, снижение отчасти может быть связано с отказом администрации президента США Джо Байдена поставлять наступательное вооружение Саудовской Аравии, которое может использоваться против йеменских хуситов.

Авианалеты руководимой Эр-Риядом арабской коалиции на Йемен приводят к большому числу жертв среди мирного населения.

США

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