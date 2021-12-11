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Блинкен и Бербок договорились о жестком ответе в случае эскалации между РФ и Украиной

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналенна Бербок обсудили меры, которые обе страны примут в случае, если РФ предпримет враждебные действия против Украины, сообщает в субботу госдепартамент.

"Госсекретарь и глава МИД ФРГ обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, столкнувшейся с агрессивными действиями России. Они согласились, что потребуется сильный ответ в случае эскалации со стороны Москвы", - говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили такие темы, как COVID-19, изменение климата, борьба за права человека в мире, а также приоритеты немецкого председательства в G7 в 2022 году.

Госдепартамент уточняет, что переговоры Блинкена и Бербок прошли днем ранее. Оба они находятся в Ливерпуле, где проходит встреча глав МИД G7.

CША Германия Энтони Блинкен Анналенна Бербок Украина G7

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