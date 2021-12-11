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Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"
Фото: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел G7 в субботу концентрируют внимание на том, как их странам сплотиться для отстаивания интересов на мировой арене, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Она написала в своем твиттере, что рада обсудить с коллегами по G7, "как защищать и продвигать свободу и демократию в мире, а также - как противостоять злонамеренным действующим лицам".

Министр не уточнила, какие именно страны мира считает злонамеренными.

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Однако уже в следующем своем твите она сообщила об успешных переговорах с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и отметила, что они обсудили вопросы развития демократии в мире и противостояния злонамеренным странам, включая Россию.

Как отмечает Associated Press, Лондон надеется по итогам саммита достичь консенсуса в G7 по вопросу злонамеренных действий России, а также по поводу противоречий с Китаем и Ираном.

В Ливерпуле на выходных проходит встреча глав МИД G7.

СМИ отмечают, что центральными темами обсуждения станут то, как противостоять России и Китаю. Также министры планируют обсудить иранскую ядерную проблему.

Великобритания  G7

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