Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании и США обсудили вопросы поддержки Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины.

"Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение (действий - ИФ) Ирана по получению ядерного оружия", - написала министр в своем твиттере.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече глав МИД G7 будут обсуждаться вопросы, касающиеся политики России в отношении Украины и так называемые угрозы возможного российского "вторжения".

Встреча запланирована на 11-12 декабря в Ливерпуле.

На этой неделе Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку в случае вторжения на Украину, и за это Москве придется заплатить.

"Любое вторжение России на Украину будет стратегической ошибкой", - заявила Трасс речи о приоритетах Великобритании во внешней политике.

Президент США Джо Байден и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц также обсудили по телефону то, как следует реагировать на концентрацию сил России около Украины.

До этого, отвечая на вопрос журналистов у Белого дома о том, могут ли американские военные быть отправлены на Украину для ее защиты от России, Байден исключил такое развитие событий. По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

Великобритания Лиз Трасс США Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России

Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России

Байден и Шольц обсудили концентрацию войск России вблизи Украины

Ракета New Shepard в субботу стартует в суборбитальный полет с шестью туристами

В НАТО указали, что готовы к диалогу с РФ при сохранении возможности расширения альянса

Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе

Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе

В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра

В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае

Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае

Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021 года по версии Google

Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021 года по версии Google
Пандемия коронавируса

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Хитроу столкнулся с массовой отменой деловых поездок

Германия экстрадировала в РФ наркоторговца

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });