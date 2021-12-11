Главы внешнеполитических ведомств Великобритании и США обсудили вопросы поддержки Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины.

"Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение (действий - ИФ) Ирана по получению ядерного оружия", - написала министр в своем твиттере.

🇬🇧🇺🇸 Met @SecBlinken in Liverpool for #G7 following the successful 🇺🇸 Summit for Democracy. We discussed:



➡️ Support for Ukraine in face of Russian aggression



➡️ Importance of reliable and honest investment into developing countries



➡️ Stopping Iran acquiring nuclear weapons pic.twitter.com/5Z29LLzPXb — Liz Truss (@trussliz) December 10, 2021

Ранее СМИ сообщали, что на встрече глав МИД G7 будут обсуждаться вопросы, касающиеся политики России в отношении Украины и так называемые угрозы возможного российского "вторжения".

Встреча запланирована на 11-12 декабря в Ливерпуле.

На этой неделе Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку в случае вторжения на Украину, и за это Москве придется заплатить.

"Любое вторжение России на Украину будет стратегической ошибкой", - заявила Трасс речи о приоритетах Великобритании во внешней политике.

Президент США Джо Байден и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц также обсудили по телефону то, как следует реагировать на концентрацию сил России около Украины.

До этого, отвечая на вопрос журналистов у Белого дома о том, могут ли американские военные быть отправлены на Украину для ее защиты от России, Байден исключил такое развитие событий. По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.