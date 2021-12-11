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Великобритания заявила, что страны G7 должны удержать РФ от агрессии в отношении Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Создать единый фронт "большой семерки" против политики России в отношении Украины будет одной из задач встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7, заявила журналистам министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные - это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Что мы должны сделать, так это удержать Россию от таких действий".

Как сообщалось, Трасс написала в твиттере, что обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины, перед встречей глав МИД "семерки".

"Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили: поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение (действий - ИФ) Ирана по получению ядерного оружия", - указала министр.

На этой неделе Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку в случае вторжения на Украину, и за это Москве придется заплатить.

"Любое вторжение России на Украину будет стратегической ошибкой", - заявила Трасс речи о приоритетах Великобритании во внешней политике.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече глав МИД G7 будут осуждаться вопросы, касающиеся политики России в отношении Украины и так называемой угрозы возможного российского "вторжения".

Встреча запланирована на 11-12 декабря в Ливерпуле.

Великобритания Лиз Трасс

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