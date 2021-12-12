Австралия откажется от европейских вертолетов в пользу американских

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Австралии Питер Даттон объявил в пятницу, что Канберра приобретет до 40 боевых вертолетов Sikorsky UH – 60M Black Hawk, сообщает Defense News.

"Тайпан ненадежен, на техническое обслуживание тратится много денег, а также много простоев наших пилотов и летных экипажей, которые должны проходить подготовку, и они должны летать на этих вертолетах, и на данный момент, во многих случаях, они просто не могут", - сказал министр обороны Австралии Питер Даттон.

Даттон не уточнил точные сроки или стоимость приобретения UH-60M, но сказал, что австралийские налогоплательщики сэкономят около $1,8 млрд до 2037 года.

В октябре Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщило, что Государственный департамент одобрил потенциальную продажу Австралии дополнительных 12 Sikorsky MH-60R Seahawks. Министерство обороны Австралии позже подтвердило, что вертолеты рассматриваются для замены MRH 90 в рамках проекта Sea 9100.