Британский Минздрав назвал феноменальным рост заболеваемости COVID-19

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью BBC Radio 4 назвал нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 феноменальным, и заявил, что власти решили заранее готовиться к распространению штамма "омикрон" и действовать сейчас, а не ждать, когда начнутся смерти.

Пока в Англии госпитализированы десять человек с подтвержденным заражением штаммом "омикрон", и не зарегистрировано ни одной смерти от этого штамма, отметил он.

Однако, по его словам, опыт пандемии научил чиновников, что сначала наблюдается всплеск заболеваемости, а через некоторое время у части заболевших развиваются тяжелые симптомы, и они могут умереть, то есть, о тяжести ситуации получается узнать только с определенным временным лагом. Даже если подтвердится, что "омикрон" вызывает более мягкий вариант COVID-19, чем "дельта", все равно число госпитализаций будет расти, убежден Джавид.

Сейчас Минздрав как раз фиксирует "феноменальный рост" заболеваемости. По данным на 12 декабря, суточный прирост заболеваемости в королевстве составил 48 854 новых случаев, умерли 52 заболевших.

Глава ведомства сказал, что считает своевременными новые ограничения, которые на прошлой неделе ввел премьер-министр Борис Джонсон, и пообещал, что в связи с появлением "омикрона" будут приняты и дополнительные, но "разумные" меры.

Министр пообещал "бросить все усилия" на продвижение программы ревакцинации бустерной дозой и пообещал помочь с организацией процесса Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсу. Целевые показатели по вакцинации будут повышены, будут открыты дополнительные прививочные пункты и увеличены их часы работы. Днем ранее Джонсон сказал, что медикам было бы хорошо достичь собственного рекорда марта 2021 года, когда в один день по дозе вакцины получили 844 000 человек.

Уже введенные ограничения содержат рекомендацию по возможности работать удаленно. Также в стране ужесточен масочный режим. Кроме того, полностью привитым от коронавируса в Англии в случае контакта с заболевшим рекомендовано ежедневно в течение недели делать тесты.