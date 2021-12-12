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У трети заразившихся коронавирусом в Лондоне выявлен "омикрон"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - К настоящему моменту треть всех случаев заражения COVID-19 в Лондоне вызвана штаммом коронавируса "омикрон", сообщает BBC News со ссылкой на министра образования Великобритании Надхима Захави.

По его словам, также известно о первых госпитализациях зараженных омикроном в Великобритании.

BBC News напоминает, что по состоянию на воскресенье в Великобритании было зарегистрировано 3137 подтвержденных случаев заражения вариантом "омикрон". Смертей от этого штамма в стране пока не было зафиксировано.

Захави добавил, что двух доз вакцины недостаточно для защиты от "омикрона", и призвал сограждан пойти на ревакцинацию. С понедельника получить третью дозу вакцины смогут британцы в возрасте 30 лет и старше.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был впервые выявлен в ЮАР и уже появился минимум в 63 странах мира. По предварительным данным ученых, большое количество мутаций сделало этот штамм более заразным, в том числе для переболевших и вакцинированных.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
Великобритания Коронавирус

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