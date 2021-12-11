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Ученые спрогнозировали основную волну "омикрона" в Великобритании в январе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - По словам исследователей, в январе Великобритания столкнется со значительной волной "омикрон". Об этом сообщает BBC News.

По их словам, число смертей от этого штамма к концу апреля может варьироваться от 25 тыс. до 75 тыс. в зависимости от того, насколько хорошо сработают вакцины.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) предположили, что "омикрон" будет менее опасен для вакцинированных, а бустерная доза и вовсе сдержит волну нового штамма. Доктор Ник Дэвис, один из исследователей, заявил, что "омикрон" распространяется "очень быстро" и, вероятно, станет доминирующей формой вируса в Англии к концу года. Несмотря на ускоренные темпы вакцинации, "омикрон" распространяется быстрее, чем другие штаммы COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Великобритании из 22 выявленных к 30 ноября случаев заражения штаммов коронавируса "омикрон" 12 пришлось на тех, кто получил обе дозы вакцины от COVID-19. Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии предположила, что штамм "омикрон" может легче передаваться по воздуху, чем другие разновидности вируса.

Хроника 09 января 2020 года – 11 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания омикрон Коронавирус

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