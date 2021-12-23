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Европейские страны осудили "развертывание" ЧВК "Вагнер" в Мали

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ряд европейских стран, а также Канада в четверг заявили, что осуждают развертывание бойцов российской ЧВК "Вагнер" в Мали, сообщает МИД Франции.

"Мы, международные партеры, полны решимости поддерживать Мали и его народ, стремящийся к миру и стабильности, а также - к борьбе против терроризма. Мы решительно осуждаем развертывание наемников на территории Мали. Это развертывание ухудшит ситуацию в сфере безопасности на западе Африки, спровоцирует ухудшение ситуации с правами человека в Мали...", - говорится в совместном коммюнике.

Документ озаглавлен: "Совместное коммюнике по вопросу развертывания группы "Вагнер" в Мали".

"Мы сожалеем, что переходные власти Мали приняли решение использовать и так недостаточные государственные средства для того, чтобы платить наемникам, а не поддерживать собственные малийские силы безопасности и госструктуры, работающие на благо малийского народа", - подчеркивается в нем.

Авторы коммюнике заверяют, что у них "есть данные о том, что Россия содействует развертыванию группы в Мали". "Призываем Москву вести себя ответственно и конструктивно в данном регионе", - отмечают они.

Коммюнике подписали Франция, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Италия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Чехия, Румыния, Великобритания и Швеция.

Франция ФРГ Великобритания Канада ЧВК "Вагнер" Мали

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