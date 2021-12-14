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МИД РФ назвал новые санкции ЕС нелегитимными и оставил за собой право на ответ

МИД РФ назвал новые санкции ЕС нелегитимными и оставил за собой право на ответ
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Россия оставляет за собой право на ответ на новые санкции Евросоюза, в которые вошли восемь граждан РФ и четыре российские организации, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Во внешнеполитическом ведомстве настаивают, что ЕС продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации.

"Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику", - добавила она.

Такие действия ЕС, по словам Захаровой, составляют прямое нарушение основополагающих норм международного права.

Европейский союз накануне ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда граждан РФ и организаций, которые, по данным Брюсселя, с ней связаны.

Санкции подразумевают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС. Кроме того, лицам и структурам в ЕС теперь запрещено прямо или косвенно предоставлять средства тем, кто попал в санкционные списки.

МИД ЕС Евросоюз

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