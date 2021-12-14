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Белый дом прокомментировал возможность размещения ракет РСМД в Европе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - США рассчитывают на дипломатию и деэскалацию, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможности размещения РСМД (ракеты средней и меньшей дальности) в Европе.

"Мы говорим о деэскалации и дипломатии. Сейчас не время для того, чтобы предпринимать противоположные шаги", - сказала она.

"Мы продолжаем концентрироваться на дипломатии с нашими партнерами по НАТО, с европейцами, украинцами и русскими", - добавила Псаки.

В прошлую пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил на брифинге, что в Москве опасаются нового ракетного кризиса в Европе и указывают на необходимость принятия безотлагательных мер по его предотвращению. Он призвал коллег со стороны НАТО "серьезно заняться вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем, двусторонним, взаимным, проверяемым".

РСМД США Джен Псаки Европа

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