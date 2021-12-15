Число летальных исходов от COVID-19 в США превысило 800 тысяч

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Число скончавшихся в США в результате осложнений, связанных с COVID-19, с начала пандемии превысило 800 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в США после заражения COVID-19 скончались 800 тыс. 280 человек, говорится в сообщении. Всего за время пандемии число заболевших COVID-19, согласно данным на вечер вторника, в США достигло 50 млн 226 тыс. 706.

Наиболее критическая ситуация с коронавирусом складывается в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона. Так, в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) за время пандемии зарегистрировано 1 млн 548 тыс.157 случаев COVID-19, в округе Марикопа (штат Аризона) - 828 тыс.549.