Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В США полностью вакцинировались от COVID более 201 млн человек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах по состоянию на утро субботы от коронавируса полностью привиты 201 млн 688 тыс. 550 человек, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По их информации, одна из положенных двух доз вакцин введена 238 млн 679 тыс. 707 жителям страны, почти 53 млн получили бустерную дозу препаратов.

В США одобрены к применению и используются вакцины Moderna и Pfizer, требующие введения двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson&Johnson. При бустерных уколах применяются вакцины Moderna и Johnson & Johnson.

США Коронавирус

Новости по теме

Новости

В посольстве РФ ответили на слова главы британского МИД о "российской агрессии"

Пандемия коронавируса

Около 44 тыс. человек вышли на протесты против вакцинации от COVID в Вене

Около 44 тыс. человек вышли на протесты против вакцинации от COVID в Вене

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Что произошло за день: суббота, 11 декабря

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Франция подписала соглашение о поставке фрегатов Греции

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Глава британского МИД призвала союзников искать альтернативы российскому газу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });