В США полностью вакцинировались от COVID более 201 млн человек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах по состоянию на утро субботы от коронавируса полностью привиты 201 млн 688 тыс. 550 человек, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По их информации, одна из положенных двух доз вакцин введена 238 млн 679 тыс. 707 жителям страны, почти 53 млн получили бустерную дозу препаратов.

В США одобрены к применению и используются вакцины Moderna и Pfizer, требующие введения двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson&Johnson. При бустерных уколах применяются вакцины Moderna и Johnson & Johnson.