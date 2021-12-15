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Пожилые хабаровчане получат по 2 тыс. рублей за вакцинацию от COVID

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вознаграждение за вакцинацию от COVID-19 будут получать пожилые жители Хабаровского края старше 60 лет, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале в среду.

"Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2 тыс. руб. после прохождения курса вакцинации. Это правило будет действовать с 20 декабря по 1 марта 2022 года", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что соцслужбы будут перечислять деньги на карту МИР или "другими способами" в течение двух недель после постановки второго компонента вакцины. Дегтярев отметил, что ситуация с распространением вируса в крае остается сложной. Особенно среди пациентов старше 60 лет. Они тяжелее болеют, а количество летальных исходов в этой возрастной группе самое высокое.

Как сообщалось, с октября пожилым жителям региона было предписано соблюдать режим самоизоляции. Накануне власти решили до конца декабря распространить эту меру и на работающих невакцинированных сотрудников старше 60 лет. В группе жителей края пенсионного возраста привито 55,8% жителей региона.

Хабаровский край коронавирус Михаил Дегтярев

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