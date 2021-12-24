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Ограничения по COVID-19 смягчат в Хабаровском крае

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края приняли решение смягчить ранее введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Так, с 29 декабря до 14 января общепит и развлекательные заведения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре смогут работать до часа ночи. При этом для входа по-прежнему требуется предъявить QR-код или справку о вакцинации, также подойдет отрицательный ПЦР-тест, написал глава края в своем телеграм-канале в пятницу.

"С 31 декабря отменяем требование о начале работы магазинов непродовольственных товаров с 11 часов. Они могут вернуться к своему привычному графику. С 31 декабря отменяется требование QR-кода на уличных катках", - отметил Дегтярев.

С 1 января можно проводить краевые и муниципальные спортивные мероприятия с числом участников не более 100 человек. QR-код обязателен. По информации губернатора, с 1 января детские кружки, секции, другие организации дополнительного образования начнут работать в обычном режиме. Разрешены праздничные новогодние мероприятия для детей на улице с участием не более 30 человек одновременно.

Хроника 09 января 2020 года – 24 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Хабаровский край Коронавирус

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