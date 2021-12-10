В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ужесточили антиковидные меры

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Новый пакет жестких противоэпидемических мер вводится в крупных городах Хабаровского края - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 9 декабря до 6 февраля 2022 года невакцинированные студенты колледжей и техникумов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре старше 18 лет переходят на дистанционное обучение. Студенты вузов уже учатся удаленно.

С 15 по 30 декабря работодатели в двух крупнейших городах края должны перевести на дистанционную форму работы не менее 30% сотрудников, в том числе беременных, работников старше 60, имеющих хронические заболевания, а также невакцинированных сотрудников и тех, у кого есть медотвод от прививки.

С 15 декабря непривитые пенсионеры старше 60 лет не будут получать компенсацию льготного проезда на общественном транспорте. С 10 декабря приостанавливается плановая диспансеризация, медицинские профосмотры, дни здорового ребенка в поликлиниках.

С 15 по 30 декабря банкам, организациям социальных услуг, центрам соцподдержки и соцобслуживания населения, а также непродовольственным магазинам рекомендовано сдвинуть график работы с 11:00 до 20:00, чтобы разгрузить пассажиропоток в утренние часы пик. В автобусах и такси ужесточаются требования по масочному режиму.

С 15 по 27 декабря обязательным становится QR-код либо сертификат о прививке для сотрудников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и муниципалитетов. Посетители могут также предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Дополнительные ограничения предусмотрены при проведении предновогодних праздников.

С 15 декабря отменяются любые массовые мероприятия, за исключением ранее одобренных постановлениями правительства края. При 50%-ой заполняемости и системе QR-кодов продолжат работать кинотеатры, театры, филармония, цирк, дома культуры, фитнес-центры и бассейны. Религиозные мероприятия также разрешены при заполняемости не более 50%.

С 15 декабря и до нового года закрываются детские учреждения допобразования, также ограничены индивидуальные дополнительные занятия с детьми.

С 15 декабря до 10 января не будут работать детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях, под временным запретом анимационные программы в торговых центрах.

С 27 декабря школьники Хабаровска и Комсомольска уходят на новогодние каникулы.

Новогодние "елки" состоятся на особых условиях. Городские представления разрешены только в зрительных залах, развлекательные программы в холлах в этом году под запретом. Родителей допустят на праздник только с QR-кодом.

Отмечается, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре складывается наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в крае. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 в этих городах составляет более 300 человек. В скорую помощь ежесуточно поступает до 1000 и более вызовов. На лечении находится свыше 12 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов нуждаются в кислородной поддержке. 400 пациентов в тяжелом состоянии с поражением легких более 75%. Всего в Хабаровском крае коронавирусной инфекцией переболели 114 768 жителей. 1 106 человек умерли от COVID-19.