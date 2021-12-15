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Москва и Пекин выразили озабоченность появлением новых альянсов в АТР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры Россия и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в среду выразили озабоченность в связи с появлением новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, более того расценивают создание AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии как угрозу режиму ядерного нераспространения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На вопрос журналистов, поднимал ли Пекин в ходе переговоров вопрос появления новых альянсов и блоков в АТР, Ушаков ответил: "Да, этот вопрос обсуждался, высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в АТР".

"И с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа Индо-Тихоокеанской четверки и американо-англо-австралийского AUKUS. Как было сказано, последний союз вообще подрывает режим и устои ядерного нераспространения, и взвинчивает уровень военной напряженности в регионе", - подчеркнул помощник президента РФ.

По его словам, Путин и Си Цзиьпин об этом подробно говорили.

Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Юрий Ушаков AUKUS

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