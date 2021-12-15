Рынок акций РФ консолидировался перед решением Федрезерва по ДКП

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидационных настроениях перед решением Федрезерва США по денежно-кредитной политике и на фоне ожиданий сокращения объемов стимулирования американской экономики из-за нарастающей инфляции; попытки роста индексов сдерживались слабостью нефти, отличились резкими ростом без новостей акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3621,82 пункта (+0,1%, днем индекс поднимался выше 3666 пунктов), индекс РТС - 1541 пункта (-0,5%); динамика цен "голубых фишек" на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 9,3%.

Доллар подрос до 74,05 рубля (+0,25 рубля).

Переговоры Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая считают российскую идею о проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН крайне полезной, будут способствовать ее осуществлению в 2022 году, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Лидеры Россия и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе видеопереговоров в среду также обсудили перспективы поставок газа по газопроводу "Сила Сибири-2" и выразили озабоченность в связи с появлением новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более того, стороны расценивают создание AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии как угрозу режиму ядерного нераспространения, заявил Ушаков.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+9,3% и +3,6% "префы"), "Газпром нефти" (+2,2%), АФК "Система" (+1,9%), "Татнефти" (+1,8%), "НЛМК" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), "МТС" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Газпрома" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,2%).

Подешевели расписки OZON (-4,5%), акции "Яндекса" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), Московской биржи (-1,3%), Polymetal (-1,2%), "Северстали" (-1%), UC Rusal (-1%), "Роснефти" (-0,9%), ВТБ (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

Совет директоров "Русала" не смог принять решение по вопросу выплат дивидендов за 9 месяцев 2021 года в связи с отсутствием консолидированной финансовой отчетности за этот период, сообщила компания. "Русал" с середины прошлого года отчитывается по МСФО за полугодие и год, до этого отчетность была поквартальной.

Sual Partners Виктора Вексельбера и его партнеров, крупный акционер "Русала", считает, что отказ совета директоров компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 9 месяцев является грубым нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли компании.

Оценки экспертов

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, основным драйвером роста российских акций в среду выступила возникшая накануне перепроданность, индекс МосБиржи консолидировался в диапазоне 3620-3666 пунктов, причем верхняя отметка коридора выступила локальным сопротивлением.

Цены на нефть и металлы были под давлением, доллар и казначейские облигации не демонстрировали значимой динамики, отражая выжидательную позицию инвесторов перед итогами заседания Федрезерва США. В фокусе были разговоры о том, что США рассматривают возможность введения более жестких санкций против крупнейшего китайского производителя микросхем.

Помимо "Роснефти" еще одна компания обращалась с просьбой допустить свой газ в экспортные газопроводы "Газпрома". Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, отвечая на вопрос РБК после заседания Общественного совета Минэнерго. Участники рынка предположили, что этой компанией мог быть "Сургутнефтегаз". Подобные предположения позитивно сказались на динамике акций компании.

Российские авиакомпании в ноябре 2021 года перевезли 8,1 млн пассажиров, что на 10% меньше, чем в ноябре докризисного 2019 года и на 75% больше ноября прошлого года, огласила Росавиация предварительные данные. Авиакомпании крупнейшего российского авиаперевозчика "Аэрофлота" (в группу входят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Россия") увеличили перевозки в ноябре больше чем на 70% к ноябрю прошлого года и снизили на 18% к 2019 году, примерно до 3,6 млн человек.

Горнодобывающий сектор оказался под давлением на фоне падения цен на железную руду вследствие реакции на комментарии главы Китайской ассоциации черной металлургии, который отметил, что объемы производства стали в 2021 году могут упасть до 1,03 млрд тонн по сравнению с 1,065 млрд тонн в прошлом году.

Нефть продолжает сползать вниз на фоне обеспокоенности участников рынка относительно спроса Китая, крупнейшего потребителя сырья. Власти КНР продолжают проводить политику нулевой терпимости к коронавирусу. В зимние месяцы нефтеперерабатывающие заводы обычно покупают больше нефти для пополнения запасов топлива перед лунным Новым годом. Однако высокая передаваемость "омикрона" формирует риски ограничений на перемещение граждан. Если люди будут меньше путешествовать, значит, будет меньше спрос на бензин и дизель.

При этом настроения в отношении перспектив цен на нефть остаются позитивными. Так, ноябрьский опрос Bloomberg Intelligence, который проводился среди 122 респондентов, показал, что 82% опрошенных предполагают, что цена Brent к концу 2022 года будет выше $70 за баррель, а треть опрошенных не исключают рост до $90 за баррель, отмечает Шульгин.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в условиях относительного затишья на геополитическом фронте инвесторы перешли к покупкам подешевевших активов, несмотря на ценовую слабость нефти.

В четверг рынки будут отыгрывать итоги заседания ФРС. Отчасти в котировки уже заложен более жесткий сценарий сворачивания стимулов, поэтому наступление определенности может вдохновить участников торгов на покупки. Впрочем, инвесторы будут также оценивать в четверг решения и риторику ЕЦБ.

Кроме того, в фокусе рыночного внимания останутся коронавирусные сводки, сырьевые цены, геополитика и ключевая экономическая статистика. В наибольшей степени на общий настрой могут оказать влияние первые оценки индексов деловой активности PMI за декабрь в промышленности и секторе услуг еврозоны и США. Индекс МосБиржи 16 декабря будет двигаться в пределах 3600-3725 пунктов, считает Бахтин.

Аналитик "Сбер управление активами" Александра Овчинникова полагает, что краткосрочным ориентиром рынка по индексу МосБиржи составляет коридор 3550-3650 пунктов, по индексу РТС - 1500-1650 пунктов.

Настроения на мировых площадках неоднозначные. В США продолжается фиксация позиций инвесторов на фоне ожиданий решения ФРС. Пока инвесторы рассчитывают на то, что стимулирование будут сокращать быстрее из-за растущей инфляции. А если будет больше разговоров про повышение ставки или "внезапное повышение" (surprise hike), то коррекция может усугубиться. Кроме того, в пятницу на рынках истекает срок действия ближайших фьючерсов и опционов, в связи с чем на рынке ожидается высокая волатильность.

Нефтяные котировки вновь снижаются, тестируя уровень $73 за баррель Brent. Взгляды ОПЕК и МЭА на перспективы нефтяного рынка расходятся. В ближайшее время цены на энергоносители останутся высоковолатильными.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" Михаил Армяков, после недавнего заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что понятие "временная" сейчас неприменимо к инфляции, у участников рынка не осталось сомнений, что на декабрьском заседании будет заявлено о плане ужесточения денежно-кредитной политики.

В частности, ускорится сворачивание программы "количественного смягчения" таким образом, чтобы к окончанию I квартала 2022 года данную программу прекратить полностью. Это даст возможность уже во II квартале перейти к увеличению учетной ставки.

Помимо официального пресс-релиза ФРС участники рынка будут внимательно следить за традиционной пресс-конференцией Пауэлла. Инвесторы ожидают получить от главы ФРС оценку возможного влияния на рынки нового штамма вируса и вероятности наступления рецессии в экономике США в случае слишком быстрого ужесточения денежно-кредитной политики.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Сургутнефтегаза" в среду взлетели без очевидных фундаментальных причин. Тем не менее одним из возможных драйверов повышения могли стать заявления министра энергетики России Шульгинова во вторник о получении заявки еще одной из нефтегазовых компаний (как предполагается, "Сургутнефтегаза" или "ЛУКОЙЛа") на экспорт трубопроводного газа из России, что особенно актуально в период энергетического кризиса в Европе.

С технической точки зрения всплеск интереса к акциям "Сургутнефтегаза" (39,89 рубля) совпал с их отскоком от многонедельных минимумов на повышенных объемах, что указывает на неплохие шансы развития восходящего движения. При положении выше 39 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) акции могут вновь тестировать сопротивление 42 руб. с перспективой возвращения к ноябрьскому пику 50,35 руб. Среднесрочно бумаги интересны при положении выше 35 руб., но падение ниже этой отметки будет свидетельствовать о развитии нисходящего тренда.

От Федрезерва в среднем ожидается завершение программы выкупа активов к марту следующего года с последующим повышением процентных ставок в середине года.

Неоднозначный геополитический фон

Геополитический фон на данный момент неоднозначен: в СМИ появляются как новости о готовности ЕС к введению новых санкций против России, так и о нежелании таких стран, как Франция и Германия, принимать новые ограничительные меры. Отсутствие в ЕС единого мнения как минимум увеличивает шансы на менее враждебный тон региона в отношении РФ, считает Кожухова.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,5%, DAX и CAC 40 растут на 0,2-0,5%), проседают США (индексы теряют 0,1-0,3%).

В США в среду вышла разнополярная статистика, не вызвавшая ощутимой реакции на рынках. Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,3%, тогда как ожидался подъем на 0,8%, а индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре вырос до 31,9 пункта при прогнозах снижения до 25 пунктов с ноябрьских 30,9 пункта.

Встреча руководителей Федрезерва на этой неделе проходит впервые после того, как ее глава Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходимо обратить внимание на инфляцию и предотвратить ее усиление.

Это изменение в риторике повышает вероятность того, что заявление Федрезерва по итогам встречи - документ, который рынки анализируют в поисках сигналов относительно будущего денежно-кредитной политики, - может быть пересмотрено, отмечает The Wall Street Journal.

Руководители Федрезерва также, вероятно, ускорят сворачивание программы покупки облигаций для того, чтобы полностью завершить ее до начала повышения процентных ставок. Они дали понять, что, скорее всего, свернут программу к марту, а не к июню, что позволит им начать подъем ставок раньше.

Цены на нефть

Нефть в среду дешевеет на фоне неопределенности и опасений, что предложение в следующем году будет расти сильнее спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $73,17 за баррель (-0,7% и -0,9% во вторник), январская цена WTI - $70,07 за баррель (-0,9% и -0,8% накануне).

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку спроса на нефть на текущий и следующий год на 100 тыс. баррелей в сутки, отметив, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на топливо.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,7 млн), запасы бензина снизились на 719 тыс. баррелей (ожидался рост на 2,05 млн), резервы дистиллятов сократились на 2,85 млн баррелей (ожидалось повышение на 1 млн).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (+13%), ПАО "Южуралникель" (+10,1%), "Белона" (+9,2%), ПАО "Таттелеком" (+6,2%), "Ижстали" (+5,2%), "Иркута" (+5,1%), ПАО "Русская аквакультура" (+5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+4,8%), ПАО "Группа Черкизово" (+4,3%).

Подешевели бумаги ГК "Светофор Групп" (-34,1%), "М.Видео" (-8,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,1%), АДР HeadHunter (-4,1%), "Группы ЛСР" (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 113,09 млрд рублей (из них 21,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,21 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,91 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").