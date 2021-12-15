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Помощник Блинкена в Москве поднимала вопрос о скоплении ВС России у границ Украины

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США Карен Донфрид на переговорах в Москве выразила обеспокоенность Вашингтона наращиванием военной активности России у границ Украины и высказалась за скорейшее урегулирование украинского кризиса, сообщило посольство США в России.

Дипломаты добавили, что Донфрид подтвердила приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Помощник госсекретаря подчеркнула, что прогресс в том, чтобы конфликт на востоке Украины был прекращен, возможен в случае выполнения Минских договоренностей, и подчеркнула, что США готовы оказывать содействие дипломатическим усилиям в поддержку "нормандскому формату" в этом вопросе", - говорится в сообщении.

В Москве Донфрид 15 декабря провела встречи с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. В Москву она прилетела из Киева. Теперь она направляется в Брюссель, "где обсудит с союзниками и партнерами итоги прошедших переговоров и продолжит тесную координацию относительно дальнейших шагов", добавили в посольстве.

Козак и Донфрид "договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учетом заявленной президентом США Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта", сообщил "Интерфаксу" источник, принимавший участие в переговорах.

В российском МИД сообщили, что Донфрид и Рябков обстоятельно обсудили вопрос о гарантиях безопасности "в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе".

Помощник президента Юрий Ушаков сказал, что на встрече в МИД помощнице госсекретаря передали конкретные предложения Москвы по выработке юридических гарантий нерасширения НАТО.

Карен Донфрид Госдепартамент США МИД Сергей Рябков Дмитрий Козак Донбасс НАТО

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