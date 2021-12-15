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Помощник госсекретаря обсудила с замглавы МИД гарантии безопасности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и помощник госсекретаря США Карен Донфрид обсудили в Москве вопрос о гарантиях безопасности в Европе, сообщили в МИД России и назвали обсуждение "обстоятельным".

Диалог прошел "в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эта встреча прошла в среду утром и продолжалась около сорока минут.

Источник "Интерфакса" говорил, что планируется также встреча Донфрид с замруководителя администрации президента Дмитрием Козаком, они намерены обсудить механизмы дипломатического урегулирования в Донбассе. В Кремле ранее говорили, что такие переговоры готовятся.

В Вашингтоне в преддверии визита Донфрид в Россию заявили, что рассчитывают прояснить, серьезно ли Россия относится к выполнению обязательств в рамках "минских соглашений". Сама Донфрид в видеообращении сообщила, что США присоединяются к усилиям разрешить конфликт в Донбассе дипломатическим путем и достичь деэскалации, но подчеркнула, что эти усилия не следует сичтать уступкой.

В Москву Донфрид прибыла из Киева. 15-16 декабря она посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями ЕС и НАТО.

В Москве настаивают на подготовке к определенному сроку "серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России".

Карен Донфрид Госдепартамент США МИД Сергей Рябков Дмитрий Козак Донбасс НАТО

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