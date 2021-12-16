В США могут ограничить использование вакцины Johnson&Johnson из-за тромбозов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний соберется в четверг, чтобы рассмотреть введение возможных ограничений на использование вакцины Johnson&Johnson от COVID-19 из-за редкого побочного эффекта - образования тромбов после прививки, сообщила газета The Washington Post.

Эксперты изучат представленные новые данные. Не исключается, что они показывают рост с апреля числа случаев образования тромбов у людей, привитых этой вакциной, сообщает издание со ссылкой на врачей, знакомых с ситуацией.

Применение препарата Johnson&Johnson в апреле уже приостанавливалось на десять дней для исследования крайне редких, но потенциально смертельных тромбов, в основном у женщин молодого и среднего возраста. В связи с этой проблемой было зафиксировано около девяти случаев смерти, говорится в сообщении со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

В декабре американские ученые опубликовали в Science Advances исследование, согласно которому в тромбозе после введения векторных вакцин виноваты содержащиеся в них аденовирусные векторы. Они изучили аденовирусы шимпанзе и человека, которые используются в векторных вакцинах, в том числе в Jannsen от Johnson&Johnson, и обнаружили, что они могут связываться с тромбоцитарным цитокином PF4, способствующим свертыванию крови. Ученые считают, что иммунная система путает PF4 с чужеродным аденовирусом и вырабатывает против него антитела, которые и вызывают тромбозы.

При этом подчеркивается, что тромбоз после введения вакцины остается крайне редким побочным явлением.