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В США рекомендовали приостановить введение вакцины J&J из-за тромбозов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства компании Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.

"В США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и FDA рассматривают данные о шести выявленных в США случаях возникновения редкого и тяжелого типа тромбов у людей после вакцинации", - говорится в сообщении управления в твиттере.

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Отмечается, что лечение этого типа тромбоза отличается от обычных случаев.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США в среду созовет встречу Консультативного комитета по практике иммунизации для изучения случаев и оценки их потенциальной опасности.

"Пока этот процесс не будет завершен, мы рекомендуем сделать паузу. Это важно для того, чтобы медицинское сообщество знало о возможности этих нежелательных побочных эффектов и могло планировать лечение с помощью уникальной методики, необходимой для этого типа тромба", - добавили в управлении.

Ранее сообщалось о возникновении тромбоза у тех, кто привился вакциной производства AstraZeneca. Ряд стран отказались от ее использования, а европейский регулятор ЕМА рекомендовал включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации.

США коронавирус Johnson & Johnson

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