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Лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину

Лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину
Фото: Francis Dean/Corbis via Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС обещают, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы, говорится в заявлении по итогам саммита.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - отмечается в документе.

"Европейский совет подчеркивает необходимость для России способствовать деэскалации напряженности, вызванной наращиванием ее военного присутствия вдоль границ с Украиной и агрессивной риторикой", - также говорится в заявлении.

При этом лидеры ЕС вновь выразили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Согласно заявлению, Европейский совет намерен продвигать дипломатический путь урегулирования ситуации и поддерживать нормандский формат с целью полного выполнения минских договоренностей.

Лидеры стран ЕС также заявили о важности быстрого претворения в жизнь санкций в отношении Белоруссии и выразили готовность при необходимости принять новые ограничительные меры.

В документе отмечается, что в ЕС решительно осуждают использование властями Белоруссии мигрантов "в политических целях". Лидеры стран Евросоюза обещают "продолжить противодействие гибридной атаке, которую ведёт Белоруссия. Для этого будем использовать решительные ответные меры".

Кроме того, Европейский совет в очередной раз призвал Минск "незамедлительно и без предварительных условий освободить всех политических заключённых и положить конец репрессиям в отношении гражданского общества независимых СМИ". Также участники саммита вновь заявили о демократическом праве белорусского народа "избрать своего президента в ходе новых, свободных и честных выборов".

Евросоюз Россия Украина

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